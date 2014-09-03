В зону АТО отправились 70 бойцов батальона "Киевщина"

Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области.

«Более 70 добровольцев в полной экипировке провожали с плаца Училища профессиональной подготовки работников милиции, расположенного в селе Новоселки Киевской области, руководство главного управления милиции столичного региона и заместитель главы облгосадминистрации Дмитрий Христюк», - говорится в сообщении.

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