Порошенко рассекретил указ Януковича о Кравчуке

Президент Украины Петр Порошенко снял гриф "Для служебного пользования" с распоряжения Виктора Януковича № 372 "Некоторые вопросы обеспечения деятельности Л.Кравчука".

Об этом сообщает пресс-служба Президента. "Снять гриф "Для служебного пользования" с Распоряжения Президента Украины от 7 декабря 2011 года № 372 "Некоторые вопросы обеспечения деятельности Л.Кравчука", - сказано в распоряжении № 1001/2014-рп Петра Порошенко, опубликованном на сайте главы государства. Читайте такжеКравчук, Кучма и Ющенко поддержали интеграцию Украины в НАТО

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