На Херсонщине СБУ задержала двух боевиков "ДНР"

Правоохранители изъяли у задержанных оружие и удостоверения "ДНР", сообщает пресс-служба СБУ.

Среди задержанных - жители Николаевской и Донецкой областей. Они направлялись на внедорожнике в Николаев. На одном из постов ГАИ правоохранители остановили автомобиль для проверки, сразу установив, что он находится в розыске.

Как уточняется, среди изъятых у террористов предметов были два автомата АКМ, патроны, штык-нож, две военные формы без опознавательных знаков, военные фляги, а также маски-«балаклавы». Кроме того, были найдены карты территории России и восточной Украины с пометками возле Новоазовска Донецкой области.

Читайте такжеСБУ предотвратила экспорт прицелов от систем "Град"Позже было установлено, что задержанные с позывными «Лысый» и «Маклан» в составе незаконного вооруженного формирования активно способствовали оккупации территории АР Крым. После этого они присоединились к террористической организации «ДНР» и длительное время базировались в захваченном террористами здании горсовета Славянска.

Читайте такжеСБУ предотвратила экспорт прицелов от систем "Град"Злоумышленникам сообщили о подозрении по ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, им избрана мера пресечения - арест.

Продолжается досудебное следствие.