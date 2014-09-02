Беларусь упростила процедуру демаркации границы с Украиной

Об этом сообщается на официальном сайте белорусского президента. «Документ предусматривает установление особых условий по эффективному расходованию бюджетных средств при проведении работ по демаркации данного участка государственной границы, протяженность которого составляет 1084,2 км. Указом упрощаются некоторые процедуры, связанные с проведением демаркации, что позволит сократить сроки и стоимость работ»,– говорится в комментарии к указу.

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В документе также отмечается, что принятие указа было вызвано необходимостью реализации ст. 3 Договора между Беларусью и Украиной о государственной границе от 12 мая 1997 года.