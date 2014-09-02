Боевики трижды атаковали украинских пограничников под Мариуполем

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Вчера в 19.30 пограничный наряд в районе населенного пункта Безымянное Новоазовского района Донецкой области вступил в боевое столкновение с боевой группой, усиленной БМП, под флагом террористической организации «ДНР». Российские наемники понесли потери и отступили», - сказал он.

Читайте такжеНа Донетчине боевики и российские военные устанавливают блокпосты - штаб АТО«В 21.00 еще один пограничный наряд принял бой в районе поселка Саханка возле Мариуполя. Пограничники вызвали подкрепление. После подхода гвардейцев атака россиян была отражена. Погиб один пограничник. Трое получили ранения», - добавил Лысенко.

Кроме того, по его словам, еще одно столкновение произошло в 21.35 в районе населенного пункта Роза Люксембург, бой закончился без потерь.