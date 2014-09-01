Процесс выхода военнослужащих из окружения продолжается - СНБО

Такую информацию обнародовал сегодня на втором ежедневном брифинге представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

По его словам, силам АТО удалось закрепиться на рубеже Комсомольск-Раздольное Донецкой области, что дает возможность обеспечить прикрытие и оказать помощь подразделениям украинских силовиков, которые сейчас выходят из окружения.

Также в зоне АТО приобретает дальнейшего обострения обстановка в Мариупольском районе по причине блокировки Новоазовска боевиками и российскими военными.