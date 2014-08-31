Половина украинцев поддерживает проведение АТО, треть против - опрос

Большинство украинцев (57%) считают, что АТО на Донбассе должна завершиться немедленно и ее проведению следует предпочесть поиск компромиссов и мирное урегулирование, треть (34%) опрошенных считают, что АТО нужно продолжать, а каждый десятый респондент затруднился с ответом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Оценки населением АТО на Донбассе", проведенного в августе Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко совместно с Центром "Социальный мониторинг", которые цитирует Зеркало недели.

Как сообщила глава правления Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко Ольга Балакирева, чем ближе территория проживания опрошенных к зоне ведения АТО, тем больше число противников "военного пути" разрешения конфликта.

Читайте такжеИз России позиции сил АТО обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами Так, 70% жителей восточных регионов, наиболее приближенных к Донбассу, полагают, что АТО должна прекратиться. А среди опрошенных в Донецкой и Луганской областях (опрос проводился только в той части этих областей, где нет АТО) —77% высказались за немедленное завершение военных действий. Таким образом, наибольшая доля сторонников прекращения АТО и стремящихся к компромиссу — на Востоке, на самом Донбассе, на Севере и Юге Украины, в то время как на Западе и в Киеве преобладает точка зрения, что боевые действия в рамках АТО должны продолжаться.

"При этом количество украинцев, не поддерживающих АТО, значительно —31,5%. Число респондентов, которые в целом или частично поддерживают проведение АТО, — 56%, но около половины из них (21%) выступают за прекращение конфликта. Сторонники продолжения АТО ожидают быстрого разрешения конфликта, а те, кто выступает за поиск компромиссов и мирное урегулирование, считают, что конфликт будет продолжительным и вряд ли скоро завершится", - сообщила Балакирева.

Читайте такжеУкраина вернула в Россию задержанных на Донбассе десантниковВ целом, большинство украинцев считают, что конфликт на Донбассе не будет затяжным. Примерно 60% убеждены, что он продлится не более полугода, а 22% думают, что он закончится через один-два месяца. Однако 7,5% опрошенных считают, что конфликт может закончиться через год, 6% — не раньше, чем через год, и 7% опасаются, что боевые действия растянутся на несколько лет.

Но при этом, отметила социолог, большинство опрошенных думают, что конфликт останется локальным и не распространится за территорию Донбасса. На быстрое завершение военного конфликта на Донбассе рассчитывает треть (31%) украинцев, почти столько же (32%) считают, что он будет затяжным, но за пределы Донбасса не выйдет. Около 15% опасаются распространения военного конфликта на всю территорию Украины, и наибольший уровень этих опасений высказали жители южных областей (35%).