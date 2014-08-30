В Минобороны создается специальная служба по борьбе со шпионами

Об этом на свое странице в Facebook написал министр обороны Валерий Гелетей.

«Для выявления и обезвреживания вражеской агентуры, фактов невыполнения боевых приказов командиров и случаев дезертирства в моем непосредственном подчинении создается специальная служба Минобороны. Она будет несколько похожей на СМЕРШ и будет работать, в первую очередь, на передовой и в органах военного управления», - написал Гелетей.Читайте такжеРазоблачен шпион, который передавал боевикам данные о вылетах авиации сил АТО

Он отметил, что создание такой службы сегодня является крайне актуальным, потому что правоохранительные органы не в состоянии самостоятельно избавить Вооруженные силы Украины и силы антитеррористической операции от российской «пятой колоны».