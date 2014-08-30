Из России позиции сил АТО обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

"Не прекращаются обстрелы позиций и блокпостов сил АТО неподалеку населенных пунктов Успенка, Макарово, Малониколаевка, Красная Поляна, Майорск, Верхнее Троицкое, Дебальцево, Первомайск, Комсомольское", - говорится в сообщении.Читайте такжеСНБО: террористы обстреляли бойцов сил АТО снарядами со слезоточивым веществом

Отмечается, что дважды из танков и установок БМ-21 «Град» был обстрелян аэродром Луганск.

Со стороны Российской Федерации были обстреляны позиции наших военных неподалеку от населенного пункта Городище. Россияне применили против наших войск противотанковые управляемые ракеты, подчеркивают в штабе.