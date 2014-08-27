В зоне АТО бесследно исчезла группа из 60 бойцов Нацгвардии - СМИ

23:16, 27 августа 2014
Политика
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Неизвестной остается судьба бойцов двух подразделений, отправленных в зону АТО из Херсона.

/ Андрій Парубій / facebook.com

Два дня назад 60 военных Нацгвардии исчезли по дороге из Амвросиевки в Мариуполь, передает ТСН.

Связаться с ними родные не могут до сих пор. Также ничего не известно о бойцах батальона патрульной службы специального назначения "Херсон".

По данным, которые есть в областном управлении милиции, из полсотни воинов 3 погибли, 5 ранены. Где остальные - неизвестно.

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Родственники дежурят под воинскими частями и выходят на митинги, чтобы узнать судьбу своих родных.

"Вообще ничего не известно. О ребятах, которые в Иловайске, вообще ничего. Ни потери, живые или мертвые - вообще ничего", - жалуется девушка бойца батальона патрульной службы "Херсон" Полина Бульба.

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