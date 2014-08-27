Россияне вывезли за "Новоазовск" 4 пленных бойцов АТО - СМИ

22:29, 27 августа 2014
Политика
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В районе поселка Маркино, недалеко от Новоазовска, русские захватили в плен двух украинских бойцов - Дмитрия Пермякова и Митягина Александра, а также двух пограничников.

REUTERS

Как сообщает корреспондент ТСН, бойцов пленили в минувший понедельник, 25 августа, на въезде в поселок Маркино.

По информации источников, в машине находилось на момент инцидента трое разведчиков, одному удалось бежать.

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Корреспонденту ТСН также стало известно, что минувшей ночью украинские разведчики видели пленных на пункте пропуска "Новоазовск" вместе с двумя пограничниками. Судя по всему, заложников вывезли на территорию РФ.

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