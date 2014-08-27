Над Херсонщиной зафиксировали три военных вертолета РФ

13:40, 27 августа 2014
Политика
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Три армейских вертолета РФ нарушили воздушное пространство Украины в Херсонской области.

Фото Міністерства оборони РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Читайте такжеРоссийские военные обустраивают огневые позиции на севере Крыма«Вчера было зафиксировано нарушение воздушного пространства Украины армейской авиацией Вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Красный Чабан Херсонской области, где был обнаружено залет до 500 м с территории АРК на материковую часть Украины трех вертолетов РФ, которые провели разведку вдоль границы и вернулись обратно», - отметил Лысенко.

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