Лукашенко назвал "непростыми" переговоры в Минске

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя итоги минского саммита, передает ИТАР-ТАСС.

"Все поддержали предложение президента Украины сделать Минск регулярной площадкой для диалога контактной группы", - сказал Лукашенко.

По его словам, участники встречи также договорились, что "к 12 сентября группа экспертов выработает предложения о снятии озабоченности Таможенного союза по поводу соглашения Украины об ассоциации с ЕС".

Лукашенко заявил, что в Минске состоялся "серьезный разговор, связанный с кризисом в Украине".

Читайте такжеПорошенко готов предоставить Путину шанс "выйти из игры" достойно

"Конечно, всем нам хотелось бы прорыва, конкретных договоренностей, начала политического диалога между всеми сторонами. Но сам факт встречи - это несомненный успех и шаг в правильном направлении", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси также подчеркнул, что "переговоры были непростыми".

"Позиции сторон отличаются порой кардинально. Но все сходились в одном - нужен диалог", - сказал Лукашенко. Также, продолжил он, необходимы "деэскалация ситуации, освобождение заложников, крайне важно предотвратить гуманитарную катастрофу".