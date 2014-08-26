Лукашенко назвал "непростыми" переговоры в Минске

22:08, 26 августа 2014
Политика
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Участники саммита в формате Таможенный союз - ЕС - Украина договорились, что Минск станет переговорной площадкой для контактной группы по Украине.

REUTERS

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя итоги минского саммита, передает ИТАР-ТАСС.

"Все поддержали предложение президента Украины сделать Минск регулярной площадкой для диалога контактной группы", - сказал Лукашенко.

По его словам, участники встречи также договорились, что "к 12 сентября группа экспертов выработает предложения о снятии озабоченности Таможенного союза по поводу соглашения Украины об ассоциации с ЕС".

Лукашенко заявил, что в Минске состоялся "серьезный разговор, связанный с кризисом в Украине".

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"Конечно, всем нам хотелось бы прорыва, конкретных договоренностей, начала политического диалога между всеми сторонами. Но сам факт встречи - это несомненный успех и шаг в правильном направлении",  - отметил Лукашенко. 

Президент Беларуси также подчеркнул, что "переговоры были непростыми".

"Позиции сторон отличаются порой кардинально. Но все сходились в одном - нужен диалог", - сказал Лукашенко. Также, продолжил он, необходимы "деэскалация ситуации, освобождение заложников, крайне важно предотвратить гуманитарную катастрофу".

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