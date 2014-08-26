Рынок «7 километр» могут продать владельцу Черкизовского рынка - СМИ

Как сообщает gazeta.ua, согласно расследованию, дело об отчужденном в 2010 депутатами из «семьи» Януковича «7 километре» сегодня находится в Верховном суде Украины.

Для того, чтобы усложнить передачу рынка в случае позитивного решения суда, его нынешние владельцы в срочном порядке переоформляют собственность рынка на офшорные кампании, чтобы в дальнейшем перепродать предприятие.

«Рынок «7 километр», что в Одесской области, был продан кипрской компании. Согласно данным реестра, на сегодняшний день «7 километром», в частности, владеет, зарегистрированная на Кипре компания «Киттеп Лимитед» (Kittep Limited). Отчуждение части рынка произошло несмотря на реализацию исполнительной службой Украины принудительного исполнения судебного решения и наложенного ареста на все активы этой кампании», - говорится в расследовании.

Также по информации издания нынешние руководители «Седьмого километра» срочно готовят рынок к продаже российскому бизнесмену Тельману Исмаилову. Скандальный экс-владелец Черкизовского рынка, в Москве, якобы собирается перевести торговые площадки Седьмого на новое место - на Одесской трассе.

Вместе с тем, чтобы перенести внимание предпринимателей от продажи рынка Исмайлову, представители «семьи» начали массированную медиа-кампанию против председателя областного совета Алексея Гончаренко, а также предпринимателя Дениса Волошина, который на протяжении четырех лет пытается в судебном порядке вернуть отчужденную «семьей» собственность.

Как известно, 2 сентября Верховный суд Украины вынесет решение по делу рейдерского захвата рынка «7 километр» семьей Януковича.

Между тем, по сообщениям СМИ, Тельман Исмаилов владеет крупным рынком под Одессой, который находится на Киевской трассе и конкурирует с "Седьмым километром".