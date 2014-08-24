В СНБО рассказали о самых горячих точках АТО

О ситуации на вечер воскресенья в эфире 5 канала доложил представитель Информационно-аналитическом центре СНБО Андрей Лысенко, пишет Украинская правда.

"Самые ожесточенные бои сейчас идут в районе Станицы Луганской и Новосветловки, где наши военные сначала держали контратаки, а сейчас идут в наступление, разбив передовые части террористов", - сказал Лысенко.

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Также по его словам, тяжелая ситуация возле Саур Могилы, поскольку террористы всеми силами пытаются вернуть эту стратегическую высоту

Также бои ведутся в районе Донецка и Луганска.

Также, по словам Лысенко, наиболее обеспокоили факты обстрела с российской территории районов мирных населенных пунктов, где нет сил АТО, из тяжелого оружия - установок "Ураган".

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