Пограничники не дали боевикам из России прорваться в Украину

Сегодня, 23 августа, пограничным отрядом в районе Беловодская Луганской области в направлении села Деркулевское со стороны Российской Федерации была попытка прорыва диверсионной группы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Группу диверсантов пограничники обстреляли и заставили отступить. Один из российских спецназовцев был ранен и оставил на месте боя рюкзак. В рюкзаке найдено снайперский прицел ночного видения, униформу, печати, балаклава, шнур альпиниста, две пачки патронов.

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В сообщении также говорится о том, что на участке населенных пунктов Победа, Ульяновское со стороны Российской Федерации государственную границу пересекла колонна в количестве до 5 БМП и до 20 грузовых автомобилей. Однако террористы натолкнулись на сопротивление украинских пограничников, которые вступили в бой с нарушителями.

Как стало известно от источника, приближенного к террориста по прозвищу Чечен, подразделения кадыровцев которые находятся на территории Украины, проводят доподготовку после неудачной проведения антитеррористической операции в Осетии. Было выявлено ряд недостатков в подготовке боевиков.

Армейская авиация Вооруженных Сил Украины сегодня осуществила ряд вылетов по эвакуации раненых и доставки гуманитарных грузов.

Основные усилия сил АТО сосредоточены на выполнении задачи по изоляции кризисного района Городище, вдоль государственной границы, Изварино, Краснодон, Красная Поляна, Колпаково, Красный Луч, Вахрушево, Петровское, Перевальск, Зимогорья, Славяносербск, вдоль реки Северский Донец.

Также продолжились обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины вблизи населенных пунктов Красная Поляна, Земляное, Станично-Луганское, Новогригорьевка, Новгородское, Новоивановка, Кутейнеково.