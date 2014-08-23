ЕС назвал терактом убийство почетного консула Литвы в Луганске

Соответствующее заявление пресс-секретаря Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон распространена в субботу в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Мы были потрясены и опечалены похищением и зверским убийством Николая Зеленца, почетного консула Литвы, незаконными вооруженными формированиями в Луганске. Мы решительно осуждаем этот террористический акт и передаем наши искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в заявлении.

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В этой связи в ЕС требуют, чтобы ответственные за преступление были привлечены к ответственности и предстали перед судом.

"Трагическая смерть Николая Зеленца увеличивает общие потери в Восточной Украине. Это лишний раз свидетельствует о настоятельной необходимости немедленно положить конец насилию и необходимости принять меры для де-эскалации кризиса. Теперь более, чем когда-либо должно быть найдено политическое сбалансированное решение, чтобы в будущем избежать бессмысленной гибели людей", - говорится в заявлении.

С этой целью ЕС также призвал Россию немедленно прекратить действия по дестабилизации Украины и присоединиться к усилиям по восстановлению мира и безопасности в Украине.