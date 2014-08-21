Террористы обстреляли блокпост вблизи курортной зоны, военные спасали гражданских ценой жизни
Сегодня со стороны границы с Российской Федерацией в 11:30 и 12:10 был обстрелян из тяжелой артиллерии блокпост, где несут службу военнослужащие Национальной гвардии и добровольческих батальонов МВД.
Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.
Блокпост расположен вблизи города Тельманово Донецкой области в прибрежной рекреационной зоне Азовского моря в 5 км от границы с Россией и в 100 км от активной зоны боев. Ежечасно этот блокпост пересекают автомобили и автобусы с женщинами и детьми.
Несмотря на многолюдность этого места, террористы цинично намеренно обстреляли этот блокпост.
Читайте такжеСНБО: Силовики в Иловайске получили мощное подкрепление (карта АТО)Военнослужащие мгновенно отреагировали и под угрозой смертельной опасности эвакуировали людей в свои блиндажи и укрытия, таким образом спасая жизни всех переселенцев и туристов, благодаря чему жертв среди мирного населения удалось избежать.
При этом среди военнослужащих добровольческих батальонов есть потери: один военнослужащий был убит, еще один - ранен, сообщает пресс-служба Нацгвардии.