Frankfurter Allgemeine: Политика за густыми облаками дыма

В статье «Политика за густыми облаками дыма», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, Майид Заттар пишет, что министр иностранных дел Германии иногда сам опережает вопросы, которые возникают к восточной политике ФРГ. Когда Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье вечером в Берлине приветствовал министров иностранных дел из Москвы, Киева и Парижа, понимая, что и эти переговоры не принесут никакого прогресса, он сказал, что «учитывая готовность к переговорам всех сторон , было бы безответственно, не поговорить». И дальше: когда спросили, почему он приглашает на переговоры, когда на востоке Украины продолжаются бои, он ответил, «именно поэтому». Можно задать вопрос и канцлеру: зачем она многократно звонит Владимиру Путину, если после вечерних телефонных звонков российско-украинскую границу пересекают следующие танки?

Ответ очевиден: Федеральное правительство стремится предотвратить худшее, то есть «непосредственное противостояние между украинскими и российскими вооруженными силами», как говорит Штайнмайер. Но есть ли у Берлина помимо этой стратегии предотвращения также долгосрочная реальная цель? Две вещи Берлин подчеркнул с самого начала. Первое: аннексия Крыма противоречит международному праву и ни в коем случае не будет признана, даже если ранее в Берлине были предположения, что полуостров в Черном море, вероятно, потерян для Украины. Второе: если Путин надеется на «разрешение конфликта» по модели Абхазии, т.е. на замораживание конфликта, как в 2008 году после войны в Грузии, а в противном случае «дело как обычно», то Кремль может об этом забыть. Самое позднее после введения экономических санкций летом Москва должна была это понять.

Но что дальше? Над чем работает федеральное правительство? Чего можно добиться для региона в лучшем случае от зигзагообразных движений Кремля с начала кризиса - в риторике и действиях – и от сигналов из Киева о сложном сохраняемом прекращении огня?

«Новороссийские» деловые игры

С одной стороны, снова и снова есть много причин полагать, что Москва ставит только на военную эскалацию – все остальное переключение внимания. Почему же иначе Кремль отклоняет требования Киева об условиях для прекращения огня, а именно укрепление российско-украинской границы и контроль прекращения огня представителями ОБСЕ или их дронами для наблюдения, которые сейчас закупили и подготовили к применению?

Путин должен знать, что Порошенко не может еще раз согласиться на безоговорочное прекращение огня. В конце июня сепаратисты в восточной Украине использовали предполагаемое прекращение огня для взятия трех пограничных постов, через которые с тех пор поставляют российское оружие в регион, где ведутся бои. Порошенко, в свою очередь, должен понимать, что нет никакого военного решения для Восточной Украины – даже после (стоящего многих жизней) взятия Донецка и Луганска, отвоевание непосредственной приграничной территории влечет за собой риск, что украинская армия ответит на огонь с той стороны границы, что Москва воспримет как повод для вторжения в Украину. Этого Порошенко, разумеется, не хочет допустить, что Путин хорошо понимает – как всегда он, благодаря своей разведке, хорошо информирован о соображениях Порошенко.

С другой стороны, президент России сейчас прочувствовал последствия своей неоимперской политики не только из-за резкого сокращения иностранных инвестиций, но и из-за последствий экономических санкций. Кроме того, Путин, похоже, не оставляет своих напыщенных «новороссийских» игр, которые простилаются к Юго-Восточной Европе, но в последнее время – где возможно из-за международного давления – меньше идет речь о Приднестровье. Сейчас Москва не без опасений следит за Донецком и Луганском, двумя городами, которые Кремль – независимо от международных санкций – хочет привязать к себе с помощью огромного экономического бремени.

Уступки Москве?

Упомянутая Штайнмайером готовность всех сторон к переговорам не ограничивается только министрами иностранных дел: и Порошенко, и Путин неоднократно указывали, что заинтересованы во встрече. Поэтому сообщение Кремля во вторник, что Путин встречается 26 августа с Порошенко, не было неожиданным. Удивило то, что оба хотели приехать в Минск, где проходит саммит Таможенного Союза. В разговоре была упомянута также встреча в так называемом «нормандском формате», то есть с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом. Также возможна встреча в женевском формате – при участии Вашингтона – если Путин для сохранения лица будет требовать присутствия Барака Обамы. Вопросы формата второстепенны; важнее, чтобы такие встречи на президентском уровне не повторялись слишком часто. Предпосылкой для этого служит определенная вероятность, что Путин хочет всерьез говорить о политическом урегулировании, что будет означать, что он должен быть готов отказаться от поддержки так называемых народных республик Донецк и Луганск.

Что можно предложить Москве, чтобы Киев мог сохранить Восточную Украину? Если вспомнить аподиктические слова перед началом кризиса, то явно не признание аннексии Крыма. Возможно, это не случайность, что Путин и Порошенко встречаются на саммите Таможенного союза. Будут ли здесь искать уступки Москве, не ставя под сомнение ассоциацию с ЕС? Не обнадеживает тот факт, что президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, по-видимому, отклонил свое предполагаемое участие, и Александр Лукашенко выступает в качестве посредника. Другой конфликт касательно связи Киева с Западом Порошенко давно ослабил, когда сказал, что Украина ищет союза с Вашингтоном, но за пределами НАТО.