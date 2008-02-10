Яценюк о БЮТ, своей отставке и некоторых отдельных лицах

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не верит, что фракция БЮТ собирала подписи за его отставку с должности спикера.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, если такая инициатива и была в стенах парламента, то она, скорее всего, «выходила от определенных отдельных личностей».

Председатель ВР отметил, что это не могло быть скоординированным действием отдельных политических сил. «Я не верю, что БЮТ может собирать подписи, непосредственно как политическая сила», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Спикер отметил, что ему приятно, что НУ-НС и БЮТ заявили о невозможности всяческих разговоров о его отставке с должности главы Верховной Рады.