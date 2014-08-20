Палица просит генпрокурора посадить Кивалова за сепаратизм

Об этом сам губернатор написал на своей странице в Facebook.

В частности, Палица требует обратить внимание на статью Кивалова "Пора готовить Конституцию для Одесщины", которая была опубликована в еженедельнике "2000" 8-го февраля 2014-го года.

"В указанной статье после весьма вольной трактовки исторических фактов автор делает выводы, направленные на разжигание национальной вражды между гражданами Украины, которые проживают в восточных и западных регионах государства, квалифицируется по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины", - отметил Палица.

Читайте такжеСитуацию на востоке Украины создали некоторые представители Партии регионов - Палка

Также, председатель Одесской ОГА обратил внимание на связь между Киваловым и осужденным за сепаратизм Антоном Давидченко, который, якобы, был задействован в предвыборном штабе Кивалова на выборах в 2012 году.

"По информации СМИ, главный редактор подконтрольного Сергею Кивалову телеканала “Академия” Юрий Селиванов в течение последних лет в авторских проектах "Бэкграунд" и “Рубикон” разжигал национальную вражду и делал публичные призывы к свержению конституционного строя. Необходима системная проверка причастности владельца телеканала до длительного формирования антиукраинской и сепаратистской редакционной политики", отметил политик.

В случае подтверждения наличия в действиях Кивалова "признаков общественно-опасных деяний", Палица просит Ярему привлечь депутата к уголовной ответственности.