Bloomberg: Боевые действия в Украине заставили финнов усилить оборонный контроль

Об этом пишут Каспер Виита и Ээро Вассинен в статье под названием «Боевые действия в Украине заставили финнов усилить оборонный контроль», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

«Среда политики безопасности Финляндии изменилась», – сказал генерал Ярмо Линдберг, командующий силами обороны Финляндии, во время интервью в Хельсинки. Страна повысит уровень готовности, если увидит «четкие сигналы» действий, нацеленных на Финляндию; на данный момент «угроза для Финляндии не увеличилась», – сказал он.

Аннексия Россией Крыма в марте и обострение конфликта в восточной Украине полностью разрушили отношения между президентом Владимиром Путиным и его коллегами в Европе и США. Финляндия, которая не является членом НАТО и имеет более длинную границу с Россией, чем все страны Евросоюза вместе взятые, настаивает на необходимости снизить напряженность.

Президент Финляндии Саули Нийнистё встретился с Владимиром Путиным в российском городе Сочи в пятницу, а днем позже говорил с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, пытаясь найти решение для деэскалации кризиса.

Финляндия, которая в отличие от своих балтийских соседей неоднократно уклонялась от вступления в НАТО, половину прошлого века защищала свои границы от России. Финляндия дважды воевала против Советского Союза во время Второй мировой войны, уступив около 10 % своей суши. Теперь экономика Финляндии более зависима от российского спроса, чем экономики других европейских стран, как показывают данные в сфере торговли.

Холодная война

Саули Нийнистё, который является главнокомандующим оборонных сил Финляндии, заявил на прошлой неделе, что украинский кризис подтолкнул мир к «краю холодной войны». «Деэскалация конфликта, вероятнее всего, не произойдет в ближайшие недели или месяцы», – сказал Линдберг 15 августа в интервью.

Последние передвижения войск из России через украинскую границу являются «признаком того, что ситуация может ухудшиться очень быстро, в течение нескольких часов или дней», – сказал Линдберг. «Количество, структура и активность войск по обе стороны Финляндии – на востоке и на западе – увеличились».

Командующий силами обороны, известный как «Чарльз» – в честь летчика, который жил в начале ХХ века – в этом месяце стал первым летчиком ВВС, который возглавил силы обороны Финляндии. Он летал на истребителях МиГ-21 советского производсьва в составе ВВС Финляндии на скорости в два раза быстрее скорости звука и на высотах, превышающих 21 км. Он также пилотировал американские истребители F/A-18 Hornet над пустыней Сьерра-Невада во время подготовки инструкторов.

Финансирование оборонной сферы

Поскольку геополитическая напряженность растет, может оказаться, что объекты ПВО Финляндии нуждаются в срочной модернизации. Страна должна найти способ заменить флот, состоящий из 62 истребителей Hornet, приобретенных в 1990-е гг., до 2030 года, сказал Линдберг. Стоить это будет, по меньшей мере, 5 млрд. евро, сообщил министр обороны Карл Хаглунд.

Это более целесообразно, чем хранить старые самолеты, так как основные пользователи самолетов – ВМС США и морская пехота – будут постепенно снимать с производства эти самолеты в начале 2020-х годов, что приведет к увеличению затрат на обслуживание, так как больше не будет технической поддержки и запасных частей, сказал Линдберг.

Финские власти сократили финансирование военной сферы из-за влияния двух рецессий, начиная с 2008 г., на государственные финансы. Годовой бюджет Финляндии на оборудование может быть сокращен на треть до 500 млн. евро, по словам Линдберга. Он хочет уменьшить эту сумму наполовину.

Отказ от НАТО

Нынешнее финское правительство согласилось не пытаться вступить в НАТО до окончания срока своего пребывания у власти, до апреля 2015 г., ссылаясь на сопротивление избирателей. Более половины финнов были бы против подачи заявки на членство, по данным опроса, проведенного 8 августа.

На службу в финской армии, флоте и военно-воздушных силах набирают по призыву и обучают около 25 тыс. солдат ежегодно. Максимальные возможности в военное время уменьшились до 230 тыс. военнослужащих с 350 тыс.

Силы обороны пытаются сохранять боеготовность на текущем уровне и планируют внедрить программу по обслуживанию оборудования в течение следующих нескольких лет, по словам Линдберга. «Называть её программой развития, пожалуй, слишком оптимистично», – сказал он. Финляндия и Швеция, которая также решила оставаться вне НАТО, договорились в мае изучить способы накопления оборонных ресурсов. Их выводы должны быть представлены в октябре.

Они могли бы сэкономить «десятки миллионов» евро благодаря совместному строительству высокоэффективного военного корабля, необходимого в начале 2020-х годов. Они могут сэкономить еще больше, если будут проводить совместное обучение, сказал Линдберг.

«Для финских налогоплательщиков очень хорошо, когда нам не приходится тренироваться на соперниках из наших же военно-воздушных сил», – сказал он.