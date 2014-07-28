ГПУ возбудила уголовное дело в отношении Ефремова

Об этом УНИАН сообщили в ГО «Центр противодействия коррупции».

В частности, «Центр противодействия коррупции» приводит письмо-ответ следователя по особо важным делам управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ С.Рубчука на запрос исполнительного директора ГО «Центр противодействия коррупции».

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В этом письме отмечается, что «в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 364 Уголовного процессуального кодекса Украины» Рубчуком начато расследование относительно противоправных действий Ефремова. В частности, «досудебное расследование начато по факту злоупотребления властью Ефремовым, которым осуществлено давление на служебных лиц Государственного предприятия "Луганскуголь" во время проведения процедуры закупки услуг по монтажу горношахтного оборудования и низковольтной аппаратуры, в результате чего указанным предприятием были заключены договоры с подконтрольнымиЕфремову субъектами хозяйственной деятельности по втрое завышенным ценам, что привело к тяжелым последствиям для интересов государства».

Предварительная квалификация уголовного правонарушения - ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины УНИАН не подтвердили и не опровергли этой информации, отметив, что сейчас выясняют этот вопрос.