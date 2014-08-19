Евродепутат от Латвии потребовал от Баррозу отменить санкции против РФ

По словам евродепутата, "война санкций", развернувшаяся между ЕС и Россией ведет к тупику. "В этом году исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны, унесшей жизни миллионов людей и оставившей Европу в руинах. Накануне той войны происходили похожие процессы, когда страны делали "правильные" шаги против друг друга и так и не смогли остановиться. Вряд ли в конце войны кто-то помнил, ради каких благих целей она начиналась", - говорится в письме Андрея Мамыкина, передает портала delfi.lv.

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По его словам, Вентспилский порт в результате "войны санкций" уже начал терять до 500 тыс. евро в месяц. До половины может упасть подоходный налог с населения в Риге, поскольку крупнейшие транспортные и логистические предприятия зарегистрированы в столице. "Про крестьян на селе и говорить нечего - они уже сейчас выливают молоко в канаву", говорится в письме евродепутата.

Ранее к Жозе Мануэлу Баррозу с письмом об отмене санкций против России обратились евродепутаты от Греции - Костас Пападакис и Сотирис Зарианопулос.