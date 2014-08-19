Меркель еще не решила, приедет ли в Украину - СМИ

09:50, 19 августа 2014
Политика
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Глава немецкого правительства Ангела Меркель получила приглашение посетить Украину с визитом 23 августа, но пока не решила воспользуется ли им.

REUTERS

Об этом сообщает РАР.

"Могу лишь подтвердить приглашение для канцлер Меркель посетить Киев", - сказал в ночь на вторник пресс-секретарь правительства, отметив, что решение о визите не принято.

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Вчера министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал визит Меркель в Киев в ближайшую субботу, 23 августа, отметив, что это будет "необычный и очень интересный визит".

Польское агентство отметило, что, если бы Меркель приехала в Киев, это стало бы ее первым визитом с начала последнего политического кризиса в стране, который разразился с началом массовых акций протеста против неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года.

24 августа Украина отмечает День независимости.

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