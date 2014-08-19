Украина должна сама определять свое будущее - Климкин

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Gazeta.ua.

Климкин отметил, что эти три "красные линии" достаточно просты.

"Во-первых, Украина должна быть европейским демократическим государством. Во-вторых, должна идти по европейскому пути. В-третьих, Украина должна сама определять свое будущее", - подчеркнул министр.

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Он уточнил, что наше государство само решит, каким образом и в каких союзах ей обеспечивать собственную безопасность.

"В любом случае будущее Украины находится в плоскости европейского пути", - добавил глава МИД.

Напомним, ранее на брифинге министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что западные партнеры не отказывали Украине в военном и политическом сотрудничестве.

"Нам никто не отказывает ни в помощи, ни в сотрудничестве. Все наши партнеры готовы работать в этом направлении. Они имеют разные представления, какими должны быть сроки и объемы такого сотрудничества", - объяснил министр.