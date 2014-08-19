Армия уже готовится к зиме - СНБО
00:46, 19 августа 2014Политика
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Украинская армия уже начала подготовку к тому, что АТО может затянуться до зимы.
Армия уже готовится к зиме / Фото УНИАН
Партия регионов это рассказал пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Украинская правда.
"Мы готовы к любым погодным условиям. Военных всегда учили выживать в любых условиях", - рассказал Лысенко.
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"Уже сейчас теплые вещи подготовлены и часть уже отправляется в части. Мы уже готовимся, что не когда-то зима придет, а если так случится, что нам надо будет вести боевые действия в холод или дождь, то мы будем уже готовы", - заверил пресс-секретарь СНБО.
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