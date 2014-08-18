Боевики провоцируют на Донбассе экологическую катастрофу, но для себя создают "зеленые зоны" - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Террористы в дальнейшем стараются максимально уничтожить инфраструктуру Донецкой и Луганской областей. Они минируют дороги, водопроводы, социальные учреждения и т.д. А города Донецк и Луганск сегодня находится на пороге не только гуманитарной, но и экологической катастрофы, которая искусственно создается террористами", - подчеркивают в штабе. Читайте такжеКритическая ситуация в Луганске: в город не завозят продукты, медикаменты и топливо

Боевики проводят захоронения своих приспешников не выдерживая никаких санитарных норм. Братские могилы чуть присыпаются землей.

"В то же время, захватчики для своей комфортной жизни создают так называемые «зеленые зоны», куда не допускаются обычные жители", - говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.