Террористы сбили украинский истребитель МиГ-29, который возвращался с боевого задания
10:40, 17 августа 2014Политика
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В Луганской области террористы сбили истребитель сил АТО
В Луганской области террористы сбили истребитель сил АТО / Фото: УНИАН
Об этом сообщил спикер АТО Леонид Матюхин, передает 5 канал.
По его словам, атака на самолет произошла в ночь на воскресенье уже после того, как пилот успешно нанес массированный авиационный удар и уничтожил технику и большое количество боевиков.Читайте такжеПилоту сбитого Миг-29 удалось вернуться к украинским военным
Пилоту удалось катапультироваться, он уже доставлен в безопасное место, сообщил Матюхин.
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