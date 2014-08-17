Террористы сбили украинский истребитель МиГ-29, который возвращался с боевого задания

Об этом сообщил спикер АТО Леонид Матюхин, передает 5 канал.

По его словам, атака на самолет произошла в ночь на воскресенье уже после того, как пилот успешно нанес массированный авиационный удар и уничтожил технику и большое количество боевиков.Читайте такжеПилоту сбитого Миг-29 удалось вернуться к украинским военным

Пилоту удалось катапультироваться, он уже доставлен в безопасное место, сообщил Матюхин.