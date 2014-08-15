Украина будет настаивать на досмотре гуманитарного груза из России - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко сказала на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

«Украинская сторона будет настаивать на досмотре груза, который будет передан Красному Кресту», - сказала Геращенко.

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Она в очередной раз подчеркнула, что украинская власть не обращалась к РФ с просьбами о предоставлении гуманитарной помощи. «Мы в состоянии сами решить все вопросы с тем, чтобы обеспечить украинских граждан продуктами питания», - добавила Геращенко.

Она также проинформировала относительно гуманитарной помощи от регионов Украины. По словам Геращенко, часть этой помощи (харьковскую) уже разгрузили и передали Красному Кресту.

Геращенко отметила, что еще две колонны с гуманитарной помощью - днепропетровская и киевская - еще перегружаются, и завтра утром она будет передана Красному Кресту. «Мы надеемся, что уже завтра Красный Крест сможет направлять эти продукты туда, куда мы хотим», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 14 августа в 11.00 из Киева, Харькова и Днепропетровска отправились колонны грузовиков с гуманитарной помощью для жителей оккупированных территорий Луганской области, в целом - 71 машина, 800 тонн груза.