Россия проинформировала Красный Крест, какой груз отправила в Украину

Об этом в интервью собственному корреспонденту УНИАН сообщил представитель организации Андре Лерш (Andre Loersch).

«Мы получили данные, но ожидаем еще более детальной информации о содержании гуманитарной помощи», - сказал он.

По словам Лерша, Красному Кресту (КК) еще нужно «много конкретных деталей, которые необходимы для проведения операции такого масштаба». «Такие детали мне сейчас сложно предоставить, потому что ситуация быстро меняется. Ведутся переговоры. самое главное, что мы ожидаем более конкретной информации», - подчеркнул представитель международной организации.

Он также не стал прогнозировать, когда такая информация может быть предоставлена. „Это может планировать только тот, кто должен ее отправить. Прогнозов я не делаю, потому что опыт последних пяти дней показывает, что ситуация может развиваться либо очень быстро, либо иногда более медленно. Мы все над этим работаем”, - констатировал Лерш.

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Отвечая на вопрос, известно ли уже, когда именно российский конвой достигнет украинской границы, представитель КК отметил, что „точной информации по этому поводу нет”. „У меня нет ответа на этот вопрос. Это сложно даже для тех, кто занимается логистикой. Вы понимаете, о каком длинном конвое идет речь, когда мы говорим о таком количестве грузовиков – 280. Это - большой конвой. Поэтому трудно делать прогнозы, когда именно он достигнет украинской границы”, - объяснил он.

На вопрос, известна ли позиция российской стороны о намерении украинской власти принять этот груз на границе, а затем перегрузить его, Лерш ответил, что „скорее всего, между сторонами по этому вопросу переговоры еще продолжаются”. „Мы ожидаем, когда стороны договорятся. Это они должны договориться”, - подчеркнул представитель КК.

В свою очередь, в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте ведомства, отмечают, что в целях оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей Россия по согласованию с украинской стороной и Международным Комитетом Красного Креста направила гуманитарный груз, включающий продукты питания, медикаменты, электрогенерирующее оборудование. «При этом российская сторона пошла навстречу пожеланиям украинской стороны о маршруте следования колонны, досмотре груза и других модальностях осуществления операции», - говорится в комментарии.

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В ходе гуманитарной акции планируется задействовать 262 единицы автотехники, из которых в 198 автомобилей с прицепами загружены материальные средства и электростанции общим весом 1809,9 тонн.

В состав груза включены: электростанции - 69 комплектов; крупа разная - 400 тонн; консервы мясные - 340 тонн; соль - 30 тонн; сахар - 100 тонн; консервы молочные - 60 тонн; чай - 0,8 тонн; вода бутилированная - 679,5 тонн; детское питание - 62,4 тонн; медицинское имущество - 54 тонны; мешки спальные - 12 тыс. 300 штук.

В МИД РФ заявляют, что доставка упомянутого груза будет осуществлена через согласованный между российской и украинской сторонами пункт пропуска «Шебекино - Плетневка» на границе Белгородской (Российская Федерация) и Харьковской (Украина) областей. После пересечения российско-украинской границы колонна проследует под эгидой Международного Комитета Красного Креста.

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«Российская сторона рассчитывает на максимальное содействие украинской стороны в обеспечении безопасности доставки гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей Украины», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой.

"Указано, что российская сторона во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.