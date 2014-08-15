Грузовики с российским гуманитарным грузом оказались полупустыми - журналист (фото)

Об этом сообщает журналистка Financial Times Кортни Вивер в Twitter.

Большинство грузовиков, которые проверила Вивер оказались полупустыми. По словам людей, сопровождающих груз, грузовики полупусты для того, чтобы была возможность переместить туда груз, если какая-то из машин сломается.

Got to check out more convoy trucks this morning. A lot of them mostly empty like this one pic.twitter.com/9qM7bYliv9 - Courtney Weaver (@courtneymoscow) August 15, 2014

Запретных грузов в #гумконвой, как и предп-сь, не обнаружено. Причем открывали любую фуру по желанию-в. pic.twitter.com/88G5B7H1cD - Jüri Maloverjan (@MaloverjanBBC) August 15, 2014