Грузовики с российским гуманитарным грузом оказались полупустыми - журналист (фото)

12:43, 15 августа 2014
Политика
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Камазы с российским гуманитарным грузом -  полупустые.

Courtney Weaver

Об этом сообщает журналистка Financial Times Кортни Вивер в Twitter.

Большинство грузовиков, которые проверила Вивер оказались полупустыми. По словам людей, сопровождающих груз, грузовики полупусты для того, чтобы была возможность переместить туда груз, если какая-то из машин сломается.

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