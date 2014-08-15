Грузовики с российским гуманитарным грузом оказались полупустыми - журналист (фото)
12:43, 15 августа 2014Политика
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Камазы с российским гуманитарным грузом - полупустые.
Courtney Weaver
Об этом сообщает журналистка Financial Times Кортни Вивер в Twitter.
Большинство грузовиков, которые проверила Вивер оказались полупустыми. По словам людей, сопровождающих груз, грузовики полупусты для того, чтобы была возможность переместить туда груз, если какая-то из машин сломается.
Журналистам показали полупустые грузовики с российской "гуманитаркой"
Got to check out more convoy trucks this morning. A lot of them mostly empty like this one pic.twitter.com/9qM7bYliv9
- Courtney Weaver (@courtneymoscow) August 15, 2014
Запретных грузов в #гумконвой, как и предп-сь, не обнаружено. Причем открывали любую фуру по желанию-в. pic.twitter.com/88G5B7H1cD
- Jüri Maloverjan (@MaloverjanBBC) August 15, 2014
Here is another mostly empty one. Rus emergency services said they wanted reserve trucks if some break down 1/2 pic.twitter.com/4tO1gGOcrN
- Courtney Weaver (@courtneymoscow) August 15, 2014
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