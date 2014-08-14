Коммунист на суде попросил провести лингвистическую экспертизу речи Симоненко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявила председательствующая судья Любовь Марулина.

Перерыв объявлен на неопределенный срок.

Представитель КПУ Александр Готин также во время судебного заседания заявил ходатайство о проведении полной лингвистической экспертизы выступлений Петра Симоненко.

"Мы попросили истребовать полное выступление лидера КПУ и провести комплексное исследование для того, чтобы проанализировать, на самом ли деле есть призывы к смене конституционного строя", - сказал он журналистам после завершения заседания, отметив, что выводы лингвистической экспертизы, которую провели представители ВО "Свобода", вырваны из контекста.

В свою очередь, представитель истца - председатель Госреестра Анна Онищенко высказала мнение, что ответчики предпринимают такие шаги для того, чтобы затянуть рассмотрение дела.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля Государственная регистрационная служба Украины подала в суде ходатайство о проведении лингвистической экспертизы публичных высказываний лидера КПУ Петра Симоненко.

В своем ходатайстве истец просит установить, есть ли в высказываниях Симоненко поддержка сепаратизма, идея федерализации Украины, а также призывы к свержению конституционного строя. Онищенко также выразила просьбу, чтобы данную экспертизу провел Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

После того, как председательствующая судья Любовь Марулина выслушала мнения сторон по этому ходатайству, она решила принять решение по этому ходатайству во время следующего судебного заседания, 14 августа.