Президенты Украины и Финляндии обсудили cитуацию на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В ходе беседы президент Финляндии заверил, что внимательно следит за развитием событий в Украине и, в частности, за ходом реализации международной гуманитарной миссии для Луганска.

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Он положительно оценил факт координации миссии со стороны Международного комитета Красного Креста. Сауле Нийнисте также отметил важность геополитического контекста событий на Донбассе, к которым приковано внимание и со стороны финского общества.

В свою очередь президент Украины поблагодарил президента Финляндии за поддержку и пригласил его посетить Украину с визитом.

Собеседники также обсудили пути активизации международного привлечения к урегулированию ситуации на Донбассе, отмечается в сообщении.