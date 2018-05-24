К теме дублирования фильмов: А вы читали решение Конституционного Суда?

Перед тем, как кричать об ущемлении чьих-то прав, загляните, сначала в первоисточники... Дельцы, которые занимаются завозом из России иностранных фильмов, легко преодолеют проблему обхода норм закона... В последние дни появилась целая куча комментариев по поводу решения Конституционного Суда Украины относительно использования государственного языка в киноиндустрии. Причем показательным является то, что ни украинофилы, ни украинофобы решения Конституционного Суда Украины по делу о конституционном представлении 60 народных депутатов Украины об официальном толковании положений части второй статьи 14 Закона Украины "О кинематографии" (дело о распространении иностранных фильмов) не читало, но, по советской привычке, все спешат его гневно осудить или пылко одобрить. И это при том, что это решение довольно формально и прав использования ни одного языка в Украине не притесняет, как и далеко не полностью решает проблемы защиты прав украинцев на пользование украинским языком.

О чем же идет речь? Каждый может сам прочитать это решение Конституционного Суда Украины, я же приведу лишь его результативную часть:

"...Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 147, 150, 153 Конституции Украины, статьями 13, 39, 51, 62, 63, 65, 93, 95 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", Конституционный Суд Украины решил: 1. В аспекте конституционного представления положения части второй статьи 14 Закона Украины "О кинематографии" "иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы или озвучены или субтитрованы ( здесь и дальше выделено мной. – Авт.) на государственном языке..." надо понимать так, что иностранные фильмы не подлежат распространению и демонстрации в Украине, если они не дублируются или не озвучены или не субтитрованы на государственном языке, а центральный орган исполнительной власти в области кинематографии не имеет права предоставлять субъектам кинематографии право на распространение и демонстрирацию таких фильмов и выдавать соответствующее государственное удостоверение".

Я намеренно выделил слово "субтитрованы", потому что именно это слово полностью дает ответ на все вопросы тех, кто плачется по поводу притеснений русского языка. Довольно большая часть иностранных фильмов в странах Европы не дублируется и не озвучивается, а лишь субтитруется. Особенно это касается так называемых некоммерческих, артхаузных фильмов. И это понятно, потому что расходы на субтитрование достаточно незначительны, даже если речь идет о распространении лишь нескольких фильмокопий. Более того – именно такой подход многим, особенно молодым, дает существенные преимущества – они имеют возможность улучшать знание иностранных языков. Слушая, они сразу же могут прочитать строку с переводом и проверить, насколько правильно все поняли.

Что же касается русскоязычных фильмов, то уверен, что никто не будет делать глупости и не будет дублировать или озвучивать их по-украински, а субтитрование их не станет большой проблемой. Хотя, по моему мнению, и оно является лишним.

А что касается дублирования или озвучивания иностранных фильмов на русском и на языках других национальных меньшинств, то никто не запрещал этого делать. Это вытекает, в частности, из норм части второй статьи 14 Закона Украины "О кинематографии", в которой указано такое: "Иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы или озвучены или субтитрованы на государственном языке, они также могут быть дублированы или озвучены или субтитрованы на языках национальных меньшинств". А также из пункта 5.2 мотивировочной части решения Конституционного Суда Украины: "Положение статьи 14 Закона относительно обязательного дублирования или озвучивания или субтитрования на государственном языке иностранных фильмов перед их распространением в Украине должны применяться ко всем фильмокопиям, которые распространяются в Украине, в том числе и к тем, которые используются для демонстрирования таких фильмов".

То есть в случае, если иностранный фильм дублируется или озвучивается, например, по-русски, то это значит, что этот же фильм должен быть обязательно субтитрован по-украински. И наоборот, если иностранный фильм дублирован или озвучен по-украински, то он может быть также субтитрован по-русски.

Из этого вытекает, что дельцы, которые занимаются завозом из России дублируемых или озвученных на русском языке иностранных фильмов, легко преодолеют проблему обхода норм Закона Украины "О кинематографии" и вышеупомянутого решения Конституционного Суда Украины. Просто к завезенным из той же России дублированным или озвученным на русском языком иностранных фильмов будет добавляться копеечное украинское субтитрование и украинцы опять будут мыкаться по кинотеатрам, чтобы посмотреть иностранный фильм на украинском языке.

Из всего этого можно сделать простой вывод. Перед тем, как кричать о притеснениях чьих-то прав, загляните, сначала в первоисточники. Может, тогда окажется, что если и существует проблема языковых резерваций, то это касается не русского языка, а украинского.

Борис Кушнирук