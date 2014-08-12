СНБО: Боевики снова планируют взорвать мост на Донетчине
19:20, 12 августа 2014Политика
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Террористы заминировали мост в Донецкой области, и планируют взорвать его в случае движения по нему подразделений АТО.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Террористы продолжают минировать объекты инфраструктуры», - отметил он.
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«В районе пгт Нижняя Крынка Макеевского горсовета боевики заминировали мост, и планируют взорвать его в случае движения по нему подразделений АТО», - добавил Лысенко.
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