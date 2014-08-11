Боевики заминировали мосты в двух микрорайонах Донецка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«В Донецке боевики заминировали мосты в микрорайонах «Придорожный» и «Ларино», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в СНБО обращались к мирным жителям при возможности покинуть Донецк, поскольку там будет проходить операция по освобождению и уничтожению террористов.