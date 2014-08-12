Россия планирует развернуть авиабазу в Беларуси

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Военно-воздушные силы РФ после заключения межправительственного договора между Россией и Беларусью готовы начать развертывание авиабазы в Барановичах (Брестская область).

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Главнокомандующий ВВС Виктор Бондарев отметил, что для создания базы "все есть, единственное, чего ждем, - заключение межправительственного договора. После этого приступим к этим мерам в полном объеме".

Главком уточнил, что речь идет о базировании истребителей Су-27.