Россия планирует развернуть авиабазу в Беларуси
02:06, 12 августа 2014Политика
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После заключения межправительственного договора Россия планирует развернуть авиабазу в Беларусии.
Россия планирует развернуть авиабазу в Беларуси / vitalykuzmin.net
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
Военно-воздушные силы РФ после заключения межправительственного договора между Россией и Беларусью готовы начать развертывание авиабазы в Барановичах (Брестская область).
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Главнокомандующий ВВС Виктор Бондарев отметил, что для создания базы "все есть, единственное, чего ждем, - заключение межправительственного договора. После этого приступим к этим мерам в полном объеме".
Главком уточнил, что речь идет о базировании истребителей Су-27.
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