В Харькове "заминировали" станцию метро

16:32, 11 августа 2014
Политика
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В Харькове из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро «Завод имени Малышева».

Завод им. Малышева, метро, Харьков / metro.kharkov.ua

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердила начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Наталья Захарова.

По ее сведениям, информация о якобы заложенной взрывчатке поступила в милицию в 15:15. Сообщение о минировании поступило от анонима по телефону.

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На это время пассажиры со станции эвакуированы, на место выехали специалисты-взрывотехники.

Поезда метро проезжают станцию «Завод имени Малышева» без остановок. На всех станциях Холодногорско-Заводской ветки метро дежурные объявляют о том, что станция «Завод имени Малышева» закрыта для обслуживания пассажиров, подобные объявления делаются в поездах метрополитена.

Как сообщал УНИАН, в течение июля-августа анонимные сообщения о якобы минировании станции «Завод имени Малышева», на которой расположен завод, производящий бронетанковую технику для украинской армии, поступали несколько раз, но ни разу не подтверждались.

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