МИД Финляндии: востоку Украины нужна гуманитарная помощь
15:57, 11 августа 2014Политика
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Тот факт, что Россия пытается использовать гуманитарную ситуацию на востоке Украины для легитимизации потенциальной военной интервенции, не умаляет ее серьезности.
Финляндия отмечает необходимость гуманитарной помощи востоку Украины /фото motto.net.ua
Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя, передает "ЕвроПравда". "Ситуация на сегодня еще далека от той, которая в Газе, однако достаточно катастрофическая", - заявил он.
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По его словам, ООН и ОБСЕ должны включиться в работу, однако лишь "под руководством украинского правительства".
"Нельзя просто ввести санкции, а потом сидеть и смотреть на ухудшение ситуации", - отметил Эркки Туомиоя, добавив, что, по его мнению, Евросоюзу нужно искать возможности для политического решения конфликта, хотя на сотрудничество со стороны России не стоит надеяться.
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