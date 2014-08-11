МИД Финляндии: востоку Украины нужна гуманитарная помощь

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя, передает "ЕвроПравда". "Ситуация на сегодня еще далека от той, которая в Газе, однако достаточно катастрофическая", - заявил он.

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По его словам, ООН и ОБСЕ должны включиться в работу, однако лишь "под руководством украинского правительства".

"Нельзя просто ввести санкции, а потом сидеть и смотреть на ухудшение ситуации", - отметил Эркки Туомиоя, добавив, что, по его мнению, Евросоюзу нужно искать возможности для политического решения конфликта, хотя на сотрудничество со стороны России не стоит надеяться.