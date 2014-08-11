Киевсовет уволил директора Владимирского рынка

В работе предприятия выявлены правонарушения/ УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на решение заседания балансовой комиссии Киевсовета, которая рассмотрела результаты внутреннего аудита предприятий торговли Киева, в частности, результаты их работы за первое полугодие.

Прежде всего, была обнародована информация внутреннего аудита и факты проверок прокуратурой доходов и расходов в части сдачи имущества в аренду, соблюдения требований законодательства руководством КП.

Аудит выявил многочисленные факты нарушения оплаты за пользование торговыми местами: недостачу денег от сдачи помещений в аренду, незаключение договоров и т.п. В частности, проверка показала, что КП «Владимирский рынок» сдает торговые площади не по назначению, сведения об оплате за них отсутствуют, говорится в сообщении.

«Незаключение договоров аренды привело к недополучению доходов КП «Владимирский рынок» в сумме 965 тыс. грн, а потери городского бюджета достигли 988 тыс. грн», - отмечается в сообщении пресс-службы КГГА. Сейчас прокуратурой Голосеевского района проводится проверка соблюдения требований законодательства служебными лицами рынка.

Читайте такжеКличко представил коллективу киевского метрополитена нового гендиректора«По итогам полученных предписаний прокуратуры и по результатам внутреннего аудита комиссия признала неудовлетворительной работу Ларисы Ярошевич в должности руководителя КП «Владимирский рынок» и поддержала решение о ее отстранении», - подчеркивается в сообщении КГГА.

Справка УНИАН. Ярошевич была назначена директором Владимирского рынка в октябре 2006 года.