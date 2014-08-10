Террористы массово покидают Луганск под видом мирных жителей - очевидцы

Террористы массово покидают Луганск, переодеваясь в гражданское.

Об этом сообщают очевидцы, передает 0642.ua.

"Были свидетели, как после попадания снаряда рядом со зданием налоговой милиции некоторые прямо на улице переодевались в гражданское и резко сваливали. На втором микрорайоне два снаряда прилетело", - пишут луганчане в соцсетях.

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Также сообщается о взрывах: снаряды упали рядом с военкоматом и 2 школой.

"По украинской армии террористы ведут огонь из "Градов" и артиллерии, которая стоит в Зеленом гаю (где "Грады", неизвестно)", - сообщают очевидцы.