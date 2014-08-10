На прилегающих к Крещатику улицах восстановили движение транспорта

Около 500 коммунальщиков и 200 киевлян продолжают убирать улицу Крещатик и прилегающие территории от мусора и грязи. На центральной улице столицы ремонтируют освещение. Об этом сообщил руководитель КК «Киевавтодор» Владимир Жуков.

«Вывозят мусор 50 самосвалов и 12 погрузчиков. Также дорожное освещение на Крещатике и Майдане Независимости ремонтируют две телескопические вышки. Они моют и отчищают закопченные светильники, заменяют перегоревшие лампочки. Также в центре работают поливальные машины», - рассказал Владимир Жуков, сообщает пресс-служба КГГА.

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Он отметил, что коммунальщики и киевляне уже полностью убрали территорию вдоль Крещатика со стороны Консерватории.

«Сейчас осталась последняя палатка возле улицы Городецкого - ее жители сейчас вывозят свои вещи. Также работники коммунальных предприятий и обычные киевляне продолжают разбирать сцену. Надеюсь, что до вечера на Крещатике будет наведен порядок», - сказал Владимир Жуков.

Генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» сообщил, что вчера техника, которая вывозила мусор с Крещатика и Майдана, сделала не меньше 500 рейсов и вывезли несколько сотен тонн отходов.

«Это сотни тонн разнообразного мусора - бревен, остатков палаток, тряпье, металл, гранит. Сегодня самосвалы уже успели сделать не меньше сотни выездов с мусором», - подытожил Владимир Жуков.