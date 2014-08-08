Forbes: Россия неправильно воспринимает понятие торговли, поэтому ввела запрет на импорт из ЕС и США

В своей статье под названием «Россия неправильно воспринимает понятие торговли, поэтому ввела торговый запрет на импорт из Евросоюза и США», опубликованной на сайте Forbes.com, Тим Уорстол пишет, что двадцать, двадцать пять лет назад можно было бы понять, почему Россия не совсем в курсе того, как функционирует международная торговля и кому это выгодно, учитывая, что в то время страна только начинала приходить в себя после 70 лет заблуждений марксисткой теории. Но сегодня сложно найти оправдание тому, что люди, управляющие 140-миллионой нацией, могут иметь абсолютно неправильное представление о самой идее торговли. Они просто решили запретить импорт всех американских пищевых продуктов, а также овощей и фруктов из Евросоюза в Россию. Видимо они не понимают, что на самом деле это Россия получает выгоду от импорта: импорт это и есть суть и цель всей торговли.

Вот что произошло:

Россия решила ужесточить экономическую битву, причиной которой стал украинский кризис, запретив импорт продовольствия из США и ввоз фруктов и овощей из Евросоюза, даже не претворяясь, что это могло быть сделано по причинам безопасности пищевых продуктов.

Запрет на импорт, как сообщило российское агентство РИА Новости в среду, был введен после того как президент России Владимир Путин поручил разработать ответные меры на санкции Запада против Москвы.

Россия является основным покупателем европейских фруктов и овощей, но занимает 23-е место среди покупателей продуктов питания из США, что составляет менее 1 % американского экспорта сельскохозяйственных продуктов.

В 90-е годы существовали различные запреты, например, на ввоз «ножек Буша», как в народе называли замороженные куриные окорока. Но в те годы аппаратчиков еще можно было простить за недопонимание сути и целей торговли.

Но до этого времени всем пора бы уже понять, что нужно получить доступ к этим чудесным импортным товарам. Импортируется то, что Джонни Иностранец может производить лучше, или дешевле, или в большем объеме, чем если бы этот продукт производился внутри вашей страны. Таким образом, импортируя товары, граждане страны-импортера могут получить более качественные, более дешевые товары или просто получить их в большем количестве. Импорт делает жизнь граждан изобильной. Мы все инстинктивно это понимает в повседневной жизни: мы импортируем товары из супермаркета к себе домой, потому что таким образом наша жизнь улучшается. Мы получаем более разнообразные продукты, и это дешевле, чем если бы мы пытались вырастить все это сами. Так это действует для каждой семьи, также это верно и для целого государства. Импорт приносит в нашу жизнь изобилие, экспорт – это просто тяжелая работа, которую мы выполняем для того, чтобы приобрести импортные товары.

Таким образом, введенные санкции против экспорта товаров США и Евросоюзом в Россию на самом деле ставит россиян в затруднительное положение. Возможно, это хорошая идея, возможно, нет: но ответ России просто абсурдный. «Вы делаете нас беднее, лишая нас ваших чудесных импортных товаров. Поэтому мы сделаем себя еще беднее, лишив себя еще большего количества ваших чудесных импортных товаров. Мы вас проучим!!»

Как-то это нелогично, не правда ли?

Это напоминает о той ошибке, которую однажды совершил Наполеон. В то время мир искренне верил в меркантилизм, полагая, что деньги, которые страна получает от экспорта, делают её богатой, а деньги, которые она тратит на импорт, делают её беднее. Так, во время Наполеоновских войн в Англии был неурожайный год и, как следствие, голод, ужасный голод, а для Франции тот год был урожайным. Наполеон согласился продать французскую пшеницу Англии посреди войны. Таким образом, Франция должна была получить английское золото, что сделало Англию беднее, верно? Но с нынешней точки зрения, это дало возможность населению Англии выжить и сделало страну богаче.

Такие действия российских властей просто сделают население России беднее. По сути, они «пилят сук, на котором сидят».