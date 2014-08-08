Канада отправила в Украину первую партию военного оборудования для бойцов АТО

В заявлении говорится, что отправленный груз станет первым из серии запланированных поставок, призванных обеспечить безопасность Украины и ее восточной границы,сообщается на сайте канадского премьер-министра Стивена Харпера.

В состав груза входят шлемы, защитные очки, бронежилеты, аптечки первой помощи, палатки и спальные мешки.Читайте такжеКанада ввела новые санкции из-за дестабилизации ситуации в Украине

Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, которые финансируются Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В июле украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской области. При этом военные продолжают вести операцию по освобождению Донбасса от боевиков.