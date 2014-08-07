Госсодержание Кравчука, Кучмы и Ющенко равно обмундированию нескольких батальонов - депутат

На сумму годового государственного содержания бывших президентов Леонида Кучмы, Леонида Кравчука, Виктора Ющенко можно обмундировать несколько батальонов, заявил народный депутат от фракции УДАР Павел Розенко в комментарии "Обозревателю".

"Страна должна срочно реформировать вывихнутую логику государственного управления, потому что архитекторы украинского кризиса и лидеры коррупции дважды наживаются на украинцах – сначала обдирают народ через криминальные схемы, а затем простые люди платят налоги на содержание их государственных дач, охран, горничных и т.д.", - заявил Розенко.

Читайте такжеВ фальсификации дела Гонгадзе принимали участие Кучма, Ющенко, ГПУ и суды - журналист

"Взять хотя бы одного из бывших экс-президентов, зять которого за неполные 10 лет из скромного бизнесмена превратился в мультимиллиардера, а государство не только не расследовало все эти факты, но и до сих пор "с благодарностью" удерживает "пенсионера №1" на элитной даче, финансирование которой со всей челядью обходится от несколько млн долл. в год", - говорит Розенко,

По его словам, нужно расставить "точки над и", снять экс-чиновников с шеи простых украинцев и завершить расследование всех резонансных дел, в частности дело об убийстве Гонгадзе.

Отказав лишь одному Кучме в государственном содержании, по мнению депутата, можно на современном уровне обмундировать один-два батальона.

"Когда сегодня парня призывают в армию, то всем селом ему сбрасываются на бронежилет, каску, а потом - если что-то случается, то родители также со всей деревни по крупицам наскребают на лечение", - отметил Розенко и спросил, "справедлива ли роскошь экс-президентов, или бывших председателей Верховной Рады, или премьер-министров по отношению к этим людям? К этим ребятам?".

Ударовец Розенко предлагает лишить бывших высокопоставленных значительной части их льгот, особенно в части государственного содержания. "Так уж сложилось, что наши президенты идут "на заслуженный отдых " людьми совсем не бедными, кроме того, у них очень высокая пенсия. Точка. Пусть имеют совесть. Нация находится в состоянии кризиса и военных действий, поэтому мы не можем жалеть горстку чиновников и одновременно нещадно резать льготы из пенсионеров - учителей, врачей, крестьян и т.д.", - отметил нардеп.

Читайте такжеКравчук, Кучма и Ющенко призывают Путина подкрепить конкретными действиями одобрение мирного плана

Он сообщил, что можно только приветствовать первые шаги в этом направлении, которые сделал Петр Порошенко несколько дней назад, отменив значительную часть привилегий бывшим чиновникам. "Но и Верховная Рада должна сделать свою часть этой работы, и, наконец, принять проект Постановления "Об отмене необоснованных привилегий Председателям Верховной Рады Украины и Президентам Украины" (№2209), который был внесен народными депутатами Украины от фракции УДАР еще полтора года назад", - отметил он.