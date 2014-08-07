В Днепропетровске за попытку продажи гранат задержан военнослужащий

00:26, 07 августа 2014
Политика
1

В Днепропетровске 5 августа сотрудники милиции задержали военнослужащего, который пытался продать 6 гранат РГД-5 с запалами по 600 грн за единицу.

/ guns.ru

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, «установлено, что военнослужащий, 28-летний житель Днепропетровска, приехал из зоны проведения Антитеррористической операции, «прихватив» с собой взрывоопасные предметы с целью перепродать». 

Во время обыска по месту жительства мужчины милиционеры изъяли еще 24 граната РГД-5. 

Читайте такжеВ Харьковской области ГАИ задержала перевозчиков оружия из зоны АТО

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter