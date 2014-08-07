В Днепропетровске за попытку продажи гранат задержан военнослужащий
00:26, 07 августа 2014Политика
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В Днепропетровске 5 августа сотрудники милиции задержали военнослужащего, который пытался продать 6 гранат РГД-5 с запалами по 600 грн за единицу.
В Днепропетровске за попытку продажи гранат задержан военнослужащего / guns.ru
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, «установлено, что военнослужащий, 28-летний житель Днепропетровска, приехал из зоны проведения Антитеррористической операции, «прихватив» с собой взрывоопасные предметы с целью перепродать».
Во время обыска по месту жительства мужчины милиционеры изъяли еще 24 граната РГД-5.
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Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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