В Славянске пиротехники обезвредили почти 10 тыс. взрывоопасных предметов



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Славянского городского совета со ссылкой на начальника сводного отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Петра Киселева.

Так, находясь сегодня в Славянске, он констатировал, что специалисты пиротехнической службы сразу после освобождения города ежедневно обнаруживали до 2,5 тысяч взрывоопасных предметов на территории Славянска и района. Сегодня эта цифра уменьшилась до 200 предметов в день. Общее количество опасных находок приближается к 10 тысячам, а именно: 489 артиллерийских снарядов, которые не разорвались; 604 минометных мин, 392 боевые гранаты, 49 реактивных боеприпасов, 7814 - другие взрывоопасные предметы (растяжки, самодельные пакеты и т.п).

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По словам Киселева, сегодня специалисты пиротехнической службы обследовали центр города, все здания, которые были разрушены, «также можно быть уверенными в безопасности и водоемов, которые обследовали водолазы». А вот от посещения кладбищ и парков руководитель сводного отряда Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины рекомендует воздержаться.

Киселев напоминает жителям Славянска и района, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить о находке в оперативный штаб по телефону (2-55-99).