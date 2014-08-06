В СНБО заявление КГБ Приднестровья о провокациях на границе назвали элементом информационной войны РФ

Заявления руководства непризнанной Приднестровской республики о подготовке Украиной военного конфликта с ней являются элементом информационной войны, которую ведет Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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«Все, что касается мира и войны, все это является элементом информационной войны, которую проводит российская сторона И эта истерика (относительно якобы подготовки вооруженного конфликта между Украиной и Приднестровьем - УНИАН) является элементом этой информационной войны», - отметил Лысенко.