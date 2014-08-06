Заблокированные в РФ бойцы 72-й бригады и пограничники объявили голодовку - журналист

16:46, 06 августа 2014
Политика
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Украинские военные и пограничники, заблокированные в России, объявили голодовку с требованием вернуть их в Украину или дать возможность встретиться с украинским представителем.

REUTERS

Бойцы 72-й бригады и пограничники, заблокированные в России, объявили голодовку с требованием отправить их в Украину.

Об этом журналист Андрей Цаплиенко сообщил в Facebook.

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«Бойцы 72-й бригады и пограничники заблокированы на территории РФ. По словам одного из командиров, никто из ребят не просил убежища в Раше и не изменил присяге», - написал Цаплиенко.

«Всю ночь наших солдат вызывали на допросы и пытались брать отпечатки пальцев. К утру ребята вышли из палаточного лагеря и объявили голодовку с требованием отправить их в Украину или дать возможность встретиться с украинским представителем», - подчеркнул журналист.

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